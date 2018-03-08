Во Львове горсовет выделил облсовету 25 млн грн на вывоз мусора

Вывозом мусора в городе занимается ЛОГА с тех пор, как Порошенко и Гройсман обвинили Садового в мусорном кризисе.

Во Львове горсовет выделил облсовету 25 млн грн на вывоз мусора
Фото: http://explorer.lviv.ua

Львовский городской совет выделил областной государственной администрации 25 млн гривен на погашение долгов за вывоз мусора. Об этом говорится в распоряжении мэра Львова Андрея Садового.

Средства выделены в виде субвенции из городского бюджета в областной.

За эти средства Львовская обладминистрация будет выполнять функции по вывозу мусора из Львова.

Контроль за выполнением распоряжения Садовый положил на заместителя мэра Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадия Васькива.

Проблема утилизации ТБО во Львове обострилась 2016 года, когда после трагических событий на Грибовицкой свалке по решению суда она был закрыта.

Львовский горсовет передал полномочия по вывозу мусора Львовской ОГА сроком на два года после того, как через мусорную проблему деятельность городского головы Андрея Садового раскритиковали Президент и премьер Украины.

Как тогда заявил мэр Садовый, это обойдется Львову в 600 млн гривен. Город должен заплатить обладминистрации 150 млн грн в 2017 году, 300 млн грн в 2018 году и 150 млн грн в 2019 году.

Согласно программе львовского облсовета, захоронения ТБО из Львова в течение двух лет будет осуществляться на 18 полигонах во Львовской области.

Напомним, ранее Львов выбрал участок под мусороперерабатывающий завод возле очистных сооружений "Львовводоканала".


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