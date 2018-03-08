?В Смеле из-за долгов отключили газ всем котельням

Без тепла остались 183 дома, 11 медучреждений.

В городе Смела Черкасской области из-за задолженности без газоснабжения остались 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

От газа 7 марта отключили 9 тыс. 408 абонентов, 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, два техникума и одно ПТУ.

"В 22:20 7 марта работу 12 котельных восстановлено, 5 котельных остаются без газоснабжения", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, от газа в Смеле все котельные уже отключали 1 февраля. Тогда "Черкассыгаз" требовал от Смелы около 200 млн гривен.

Ранее из-за срыва отопительного сезона поплатился должностью и.о. мэра Смелы Виктор Федоренко.