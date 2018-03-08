Назван средний размер пособия по безработице в Украине
В январе 2018 года средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети размера минимальной заработной платы (3 723 грн).
Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает
“Среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в январе 2018 года, составляла 296 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети законодательно определенного размера минимальной заработной платы (3 723 грн)”, — сказано в сообщении.
При этом, количество зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тыс. человек, 82,1% которых получали пособие по безработице.
Более половины (52,1%) от общего количества безработных составляли женщины.
“Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец января 2018 составил 1,4% населения трудоспособного возраста, в сельской местности — 2,3%, в городских поселениях — 1,1%”, — уточнили Госстатистики.
Также отмечается, что в общем количестве вакансий каждая четвертая была в перерабатывающей промышленности, каждая шестая — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, каждая девятая — в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.
По профессиональным группам наибольшее количество вакансий на конец января 2018 наблюдалась среди:
квалифицированных рабочих с инструментом (23,5% от общего количества заявленных вакансий); рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (17,3%). Наименьшее количество вакансий было среди:
квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (1,2%); технических служащих (4,1%).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
07.03.2018 20:42
08.03.2018 07:25