Назван средний размер пособия по безработице в Украине

pensii-ukraina-grivna

В январе 2018 года средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети размера минимальной заработной платы (3 723 грн).

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“Среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в январе 2018 года, составляла 296 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети законодательно определенного размера минимальной заработной платы (3 723 грн)”, — сказано в сообщении.

При этом, количество зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тыс. человек, 82,1% которых получали пособие по безработице.

Более половины (52,1%) от общего количества безработных составляли женщины.

“Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец января 2018 составил 1,4% населения трудоспособного возраста, в сельской местности — 2,3%, в городских поселениях — 1,1%”, — уточнили Госстатистики.

Также отмечается, что в общем количестве вакансий каждая четвертая была в перерабатывающей промышленности, каждая шестая — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, каждая девятая — в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.

По профессиональным группам наибольшее количество вакансий на конец января 2018 наблюдалась среди:

квалифицированных рабочих с инструментом (23,5% от общего количества заявленных вакансий); рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (17,3%). Наименьшее количество вакансий было среди:

квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (1,2%); технических служащих (4,1%).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Украинцев заставят задекларировать все иностранные доходыУкраинцев заставят задекларировать все иностранные доходы
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа"Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
Минюст предложил повысить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривенМинюст предложил повысить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривен
Названы самые убыточные предприятия космической отрасли УкраиныНазваны самые убыточные предприятия космической отрасли Украины
Еврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евроЕврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро
RAB-регулирование повысит прозрачность тарифообразования, - глава представительства ЕБРР в УкраинеRAB-регулирование повысит прозрачность тарифообразования, - глава представительства ЕБРР в Украине
Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
Стоимость автогаза в Украине продолжает падатьСтоимость автогаза в Украине продолжает падать
В Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротовВ Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротов
Как в Украине вырастут тарифы на электроэнергиюКак в Украине вырастут тарифы на электроэнергию
Последние новости
Подгружаем последние новости