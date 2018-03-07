В Раду внесен законопроект о снижении НДС до 16% и упразднении 3-й группы "единого налога"
Его авторы - народные депутаты из коалиции.
В Верховную Раду внесен законопроект №8089 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает снижение налога на добавленную стоимость с 20% до 16% и полную отмену третьей группы "единого налога".
Как сообщает "Интерфакс-Украина", его авторы - народные депутаты из БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.
"Действующая основная ставка НДС в размере 20%, даже при условии поэтапного внедрения системы электронного администрирования НДС, позволяет применять разнообразные схемы уклонения от уплаты НДС в виде так называемых "скруток" и фиктивных субъектов хозяйствования, поскольку их услуги обходятся в 10-12%, а ставка НДС – в 20% побуждает использовать их услуги для оптимизации налоговой нагрузки и легализации теневого оборота товаров и услуг", – поясняют авторы законопроекта свою инициативу на НДС.
Законопроект также существенно меняет правила уплаты единого налога.
В частности, законопроект запрещает быть плательщиком первой и второй групп субъектам, которые занимаются оптовой торговлей и посредничеством в оптовой торговле. Под такой запрет также попадает торговля любыми подакцизными товарами, производство и продажа ювелирных изделий, лекарственных средств, изделий из меха и кожи.
Согласно пояснительной записке, такие ограничения позволят сократить злоупотребления при оптимизации налогообложения и легализировать продажу товаров, ввезенных без уплаты налогов и сборов, в частности, дорогостоящих товаров.
Авторы законопроекта также предлагают исключить возможность использовать систему единого налога для тех физлиц-предпринимателей, которые работают в одном и том же торговом объекте с субъектами хозяйственной деятельности, обладающими лицензией на продажу подакцизных товаров.
Кроме того, документ внедряет обязательное использование регистраторов расчетных операторов (РРО) для всех плательщиков единого налога второй группы без установления учета тран и без обязанности иметь в наличие первичные документы на получение товаров. При этом все плательщики первой группы единого налога освобождаются от использования РРО.
Напомним, что реформу упрощенной системы поддерживают многие эксперты по налогам и сборам.
В 2015 году при министре финансов Наталье Яресько предлагалось повысить налоги для работающих на упрощенной системе. В 2010 году при министре финансов Федоре Ярошенко попытка отменить упрощенную систему привела к "Налоговому майдану".
Аудиторская компания Ernst&Young советовала Украине вообще отменить упрощенную систему еще в 2012 году, т.к. бизнес использует ее как внутренний офшор. МВФ рекомендовал реформировать "упрощенку" в 2013 году. В 2016 году советник премьер-министра Украины словацкий реформатор Иван Миклош также советовал изменить упрощенную систему, поскольку это "один из легальных инструментов уклонения от уплаты налогов".
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