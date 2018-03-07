Представители киноиндустрии: "Госкино не хватает 200 млн грн на 2018 год" (письмо)

Общественные организации в сфере кино написали обращение к коллегии Минкульта.

Главы Союза кинематографистов Украины, Ассоциации кинопродюсеров, Украинской анимационной ассоциации, "Современного украинского кино" и других общественных организаций в сфере кино выступили с обращением к членам коллегии при министерстве культуры.

В нем они выразили обеспокоенность тем, что Госкино недофинансировано в этом году и не сможет завершить кинопроекты, которые победили в 10-м конкурсе. "По данным Госкино, выделенных денег - 500 млн - недостаточно. Дефицит составляет 200 млн грн", - говорится в документе.

В связи с этим подписанты письма просят передать деньги, выделенные министерству культуры на патриотическое кино, Госкино для завершения фильмов, чье производство было утверждено коллегией при Минкульте в качестве "Программы производства и распространения национальных фильмов".

Кроме того, в обращении озвучивается просьба определиться с сроком проведения следующего питчинга, который обеспечит основу для кинопроцесса в 2019 году. Подписанты также предлагают включить представителей их организаций в рабочую группу, которая будет работать в рамках программы "создание и распространение патриотического кино".

Отдельным письмом представители ОО просят включить их в Совет по государственной поддержке кинематографии, который должен сформировать Кабмин согласно с новым законом о кинематографии. Подробнее о Совете и том, как будет работать новый закон, читайте в интервью главы Госкино Филиппа Ильенко LB.ua.

Напомним, коллегия министерства культуры отклонила документ, где были выписаны критерии патриотических фильмов, на финансирование которых пойдет 500 млн грн из госбюджета. В частности, в документе было написано, что деньги пойдут на телефильмы, сериалы и анимацию.