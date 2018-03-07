Доноры выделили €16,4 млн на установку теплосчетчиков в Кривом Роге и утепление вузов

На повышение энергоэффективности семи украинских университетов выделено 10 млн евро.

Европейский инвестиционный банк и Фонд содействия муниципальным инвестициям в проекты по энергоэффективности Е5Р подписали соглашения о финансировании на общую сумму 16,4 млн евро проектов по утеплению украинских вузов и по установке теплосчетчиков в Кривом Роге.

"Эта помощь будет использована для обновления учебных учреждений. Будут модернизованы фасады, вентиляционные системы, обогрев и освещение... Второе соглашение касается теплоснабжения Кривого Рога: будут установлены счетчики на уровне потребителей", - сказал вице-президент ЕИБ Вазил Худак на церемонии подписания соглашений в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

10 млн евро будут выделены на улучшение энергоэффективности в семи университетских заведениях Украины, еще 6,4 млн - на обновление системы теплоснабжения Кривого Рога.