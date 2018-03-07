Доноры выделили €16,4 млн на установку теплосчетчиков в Кривом Роге и утепление вузов

На повышение энергоэффективности семи украинских университетов выделено 10 млн евро.

Доноры выделили €16,4 млн на установку теплосчетчиков в Кривом Роге и утепление вузов
Архив
Фото: www.poltava.pl.ua

Европейский инвестиционный банк и Фонд содействия муниципальным инвестициям в проекты по энергоэффективности Е5Р подписали соглашения о финансировании на общую сумму 16,4 млн евро проектов по утеплению украинских вузов и по установке теплосчетчиков в Кривом Роге.

"Эта помощь будет использована для обновления учебных учреждений. Будут модернизованы фасады, вентиляционные системы, обогрев и освещение... Второе соглашение касается теплоснабжения Кривого Рога: будут установлены счетчики на уровне потребителей", - сказал вице-президент ЕИБ Вазил Худак на церемонии подписания соглашений в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

10 млн евро будут выделены на улучшение энергоэффективности в семи университетских заведениях Украины, еще 6,4 млн - на обновление системы теплоснабжения Кривого Рога.

E5P - это мультидонорский фонд для содействия муниципальным инвестициям в проекты по энергоэффективности и защите окружающей среды в регионе Восточного партнерства, который охватывает Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула
Киев отменил тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грнКиев отменил тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грн
Доноры сократили объем технической помощи Украине на 25%
Депутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моряДепутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моря
На оборону Польши выделили рекордную суммуНа оборону Польши выделили рекордную сумму
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
«Турбоатом» замовив «Електроважмашу» чотири гідрогенератори за 665 мільйонів
Власти Киева объявили тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грнВласти Киева объявили тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грн
На Луганщині вимушені купувати дороге тепло у фірми, підозрюваної у криміналі
Центр занятости создает банк резюме выпускников вузовЦентр занятости создает банк резюме выпускников вузов
Последние новости
Подгружаем последние новости