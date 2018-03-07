Годовая инфляция в феврале замедлилась на 0,1%

В январе-феврале инфляция составила 2,4%.

Годовая инфляция в феврале замедлилась на 0,1%
Фото: www.pro-fx.com.ua

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, по сравнению с февралем 2017 года - выросла на 14,0%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале повысились на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 2,8%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 1,1%, на образование - повысились на 0,4%.

В январе-феврале инфляция составила 2,4%.

Как сообщалось, в январе годовая инфляция ускорилась до 14,1%. Национальный банк надеется, что к концу года она замедлится до 8,9%.

Напомним, что в 2017 году инфляция в Украине составила 13,7%, что существенно превысило цель Национального банка 8%±2 п.п., установленную Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год. В связи с этим регулятор принял решение повысить учетную ставку с 14,5% до 16%.


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