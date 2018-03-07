AR-стартап Magic Leap привлек еще $461 млн финансирования. Общая сумма инвестиций превысила $2,3 млрд
Американский стартап Magic Leap, стоящий за разработкой очков дополненной реальности, заручился дополнительной финансовой поддержкой. В рамках раунда D компания получила $461 млн от саудовского фонда Public Investment и ряда неназванных инвесторов, пишут
PIF, на который пришлась большая часть суммы ($400 млн) — основной инструмент Саудовской Аравии в программе диверсификации экономики страны. На счету фонда уже более 200 вложений, а его уставной капитал составляет более $160 млрд. Руководитель PIF, наследный принц Мухаммед бен Сальман, планирует увеличить капитализацию проекта до $2 трлн к 2030 году. Этого удастся достичь после передачи в собственность фонда нефтедобывающей компании Saudi Aramco.
Последний раз Magic Leap получал инвестиции в октябре 2017 года в размере $502 млн от Temasek, крупнейшего сингапурского государственного холдинга. Эту сделку тоже заключили в рамках раунда D. Таким образом, четвертая попытка докапитализации принесла компании $963 млн. Общая сумма инвестиций за время существования проекта превысила $2,3 млрд. При этом стартап еще не выпустил ни одного коммерчески доступного продукта, а прессу лишь недавно допустили в штаб-квартиру для закрытого и ограниченного тестирования.
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Как именно будут распределены средства — неизвестно. Предполагается, что огромные вложения требуются Magic Leap для проведения комплексных разработок: свою AR-платформу они делают с нуля, не опираясь на существующие технологии и создавая проприетарную операционную систему. Первый кит из шлема и компьютера для вычислений под названием Creator Edition обещают представить разработчикам в 2018 году. Его стоимость неизвестна, но итоговый продукт по цене сравнивают со смартфонами «топового уровня». Учитывая, что флагманы от Apple и Samsung стоят около $1000, такого же ценника стоит ждать от Magic Leap.
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