AR-стартап Magic Leap привлек еще $461 млн финансирования. Общая сумма инвестиций превысила $2,3 млрд

Американский стартап Magic Leap, стоящий за разработкой очков дополненной реальности, заручился дополнительной финансовой поддержкой. В рамках раунда D компания получила $461 млн от саудовского фонда Public Investment и ряда неназванных инвесторов, пишут AIN.UA .

PIF, на который пришлась большая часть суммы ($400 млн) — основной инструмент Саудовской Аравии в программе диверсификации экономики страны. На счету фонда уже более 200 вложений, а его уставной капитал составляет более $160 млрд. Руководитель PIF, наследный принц Мухаммед бен Сальман, планирует увеличить капитализацию проекта до $2 трлн к 2030 году. Этого удастся достичь после передачи в собственность фонда нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

Последний раз Magic Leap получал инвестиции в октябре 2017 года в размере $502 млн от Temasek, крупнейшего сингапурского государственного холдинга. Эту сделку тоже заключили в рамках раунда D. Таким образом, четвертая попытка докапитализации принесла компании $963 млн. Общая сумма инвестиций за время существования проекта превысила $2,3 млрд. При этом стартап еще не выпустил ни одного коммерчески доступного продукта, а прессу лишь недавно допустили в штаб-квартиру для закрытого и ограниченного тестирования.

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