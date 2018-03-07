В Полтавской области мошенники присвоили более 7 млн гривен под предлогом сбора средств на АТО

В состав преступной группы входили трое мужчин и одна женщина.

Киберполиция Полтавской области пресекла деятельность группы мошенников, которые под предлогом сбора средств для участников АТО, лечения детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения присвоили более 7 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, с 2012 года на крючок псевдоблагодетелей попали более 500 предпринимателей и агропромышленников из разных областей. В состав группы входили трое мужчин и одна женщина.

Полицейские установили, что мошенники выбирали жертву, которой на электронную почту присылали письмо от фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя главы ОГАили его заместителя. Главным условием было добиться того, чтобы сделка состоялась немедленно.

Фото: mvs.gov.ua

"Расчет злоумышленников был простым - средства, о которых идет речь (а это примерно от 1 до 85 тыс. гривен) для предприятия незначительны, а потому с переводом платежа проблем не будет, и вряд ли кто-то захочет убедиться, что деньги использованы по назначению. Однако, среди глав сельхозпредприятий нашлись те, кто усомнился в подлинности намерений благотворителей. Прежде всего потому, что существует официальный механизм реализации социально-гуманитарных проектов, координируемых органами власти. Тогда «благодетелями» заинтересовалась полиция", - отметили в полиции.

Полицейские провели восемь санкционированных обысков в центральном офисе мошенников в Киеве , а также по месту их проживания. Изъяты 14 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, 15 флеш-носителей информации, три роутера, более 29 сим-карт различных операторов, документация, черновые записи, 12 печатей и штампов фиктивных благотворительных организаций, 14 пластиковых карт различных банков, на которые жертвы перечисляли средства, свыше 5 тыс. долл.

На изъятые денежные средства наложен арест, а банковские счета "благотворительных" организаций заблокированы.