?Политические партии за квартал потратили на рекламу в СМИ 56 млн гривен

Из них 40 млн - расходы на рекламу по телевидению.

На протяжении октября-декабря 2017 года парламентские политические партии потратили 199 млн гривен (из них 197 млн - из госбюджета).

Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

Четверть суммы, 56 млн гривен, была направлена на рекламу в СМИ , из них 40 млн - расходы на рекламу по телевидению, что является рекордным показателем. Отмечается, что партии потратили на рекламу по ТВ столько же средств, сколько на зарплаты (27 млн гривен) и аренду помещений (15 млн гривен) вместе взятые.

Фото: cvu.org.ua

Больше всего денег на рекламу потратила партия "Батькивщина" и "Народный Фронт": 63% и 33% от общих затрат.

"НФ" заплатил за размещение рекламы на телевидении 18 млн гривен. Средства получили ООО "Медиапартнество», "Глобал медиа групп", "Старлайт Бренд Контент", деятельность которых эксперты связывают с такими телеканалами как ICTV, СТБ, Новый канал и другие.

"Батькивщина»"потратила на рекламу по ТВ 10 млн гривен. Из них более 2 млн гривен было заплачено за выступления на телеканале "Интер", 96 тыс. - за выступление на телеканале ICTV. Также более 4 млн гривен было перечислено за выступления ООО "Старлайт Бренд Контент", 3 млн - ООО "Глобал медиа групп".

Также значительный процент средств на рекламу направили "Оппозиционный блок" и Радикальная партия Олега Ляшко - по 18% от общих расходов.

"Оппоблок" перечислил более 5 млн гривен из 6 млн ООО "Интер реклама центр".

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу по ТВ 2 млн гривен. Из них более 950 тыс. гривен получило информагентство "112-Украина", еще 800 тыс. - ООО "Телеканал "Прямой".

"БПП Солидарность" потратила на рекламу по ТВ 8% от всех средств, "Самопомощь"- 1%. "Как и в прошлом году, накануне новогодних праздников партии массово разместили рекламу на центральных телеканалах за госсредства. В 2016 году на это ушло 35 млн, в 2017 году - 40 млн гривен. Таким образом, политпартии поздравили украинцев с праздниками за их же деньги. Мы ожидаем, что с приближением президентских и парламентских выборов суммы расходов на рекламу будут расти. Это является негативной тенденцией, что дает основания говорить о нецелевом использовании средств со стороны политических партий", - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Фото: cvu.org.ua

Напомним, в октябре прошлого года по заявлениям Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции полиция возбудила дела в отношении 16 политических партий.