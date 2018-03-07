Снижения цен на молочку не будет, даже если опустить НДС
Предложение депутатов о снижении ставки НДС с 20% до 10%, в том числе для производителей и переработчиков молока вряд ли будет поддержано всеми парламентариями.
По словам народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан, этот вопрос требует дополнительной проработки, сообщает
«Мы уже опускали ставку НДС на лекарства, но так и не увидели уменьшения цен в аптеках. Тоже самое может произойти и при снижении ставки налога на молочные продукты. Поэтому я думаю, что понижение НДС требует обсуждения, в том числе и с производителями молока», — отметила Продан.
По ее словам, необходимо учитывать и тенденции в экспорте, и спад потребления на внутреннем рынке.
Напомним, в январе депутаты фракции партии «Блок Петра Порошенко» и «Самопомич» зарегистрировали законопроект №7420-2, которым предлагают уменьшить ставку НДС с 20% до 10% для животноводов, переработчиков молока, мяса, овощей и зерновых.
Как утверждают представители аграрного лобби в парламенте, налоговую ставку надо снижать, чтобы остановить падение спроса на молочную продукцию из-за низкой платежеспособности населения. Чтобы украинцы могли получать качественный и дешевый продукт, а не вывозилось сырье в виде сливочного масла и сухого молока.
По прогнозам депутатов, в результате введения ставки НДС в 10% на некоторые продукты питания и сырье для их производства возможно уменьшение доходов госбюджета на 5,35-5,88 млрд грн.
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