На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області 5 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Проектно-будівельний альянс» будівництво дитячого садка за 68,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2020 року по вул. Космонавтів мають звести дитсадок на 280 місць. Будівництво коштує 243 тис грн. за місце, що вдвічі дорожче від опосередкованої вартості будівництва дитсадків, яку Мінрегіонрозвитку встановило в 2017 році на рівні 109 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю ресурсів, індивідуальні металоконструкції придбали по 59 916 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У грудні 2017 року на тендері Давидівської сільради на Львівщині вони коштували 38 295 грн./т, що у півтора рази дешевше.

Бетон В30 P4 F200 W6 купили по 1 176 грн./куб. м, тобто дешевше від ринку .

Акустичний лінолеум Sarlon 15 db замовили по 436 грн./кв. м. Роздрібні ринкові ціни лінолеуму Forbo Sarlon Tech Canyon починаються від 470 грн./кв. м , що на 8% дорожче.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 обійдеться у 3 231 грн./тис. шт. Нещодавно КП «Житлоінвестбуд-УКБ» замовило її у півтора рази дешевше – 2 170 грн./тис шт.

На заробітну плату піде 6,71 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 1,30 млн грн.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,61 млн грн.

Створений рік тому столичний «Проектно-будівельний альянс» належить Тарасу Мельнику і Катерині Шараповій, а директором є Сергій Мирний. Торік співзасновником також був Дмитро Смоголь, який зараз володіє ТОВ «Єврокомплекс Буд» з Олександром Давиденком, Олександром Загудаєвим та Євгеном Івахіним.

Мельник і Шарапова є співзасновниками ТОВ «Іствуд-Україна», БФ «Реставрації храмово-паркового комплексу в пам’ять про жертв Чорнобильської катастрофи» і РО «Релігійна громада УПЦ КП парафії Святого Миколая Чудотворця на Татарці у Шевченківському районі міста Києва», а Шарапова – ще й ТОВ «Малинка-15».

Усього «Проектно-будівельний альянс» отримав підрядів на 74,80 млн грн.

Конкурентами були згадана фірма «Іствуд-Україна» власників переможця Мельника і Шарапової та консорціум «Магістраль» Олександра Поляєва, Павла Луца і Юрія Миколайовича Луценка (не плутати з генпрокурором Юрієм Віталійовичем Луценком).

Консорціум «Магістраль» скаржився, що «Проектно-будівельний альянс» не надав перелік і дані працівників та акти виконаних робіт до аналогічних договорів, але замовник відповів, що тендерна документація цього не вимагала.