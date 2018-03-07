Бывший сотрудник Инпромбанка пошел под суд за хищение кредитных средств НБУ

Бывший сотрудник Инпромбанка пошел под суд за хищение кредитных средств НБУ
Фото: Сергей Нужненко

Киевская местная прокуратура №6 передала в суд обвинительный акт против бывшего директора киевской дирекции Инпромбанка за хищение рефинансирования Национального банка.

Об этом сообщила прокуратура Киева.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что указанное лицо, находясь в должности директора столичного филиала банка, в период с 19.05.2010 года по 28.01.2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладело денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украина для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн гривен", - сказано в сообщении.

Банкира будут судить в Печерском районном суде Киева по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что харьковский Инпромбанк обанкротился в конце 2011 года, когда Нацбанком руководил Сергей Арбузов. В начале 2012-го его было решено ликвидировать. В 2014 году прокуратура заявила, что должностные лица Инпромбанка помогли похитить 293 млн грн кредитных средств, которые выделялись Национальным банком на рефинансирование учреждения.


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