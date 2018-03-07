Бывший сотрудник Инпромбанка пошел под суд за хищение кредитных средств НБУ
Киевская местная прокуратура №6 передала в суд обвинительный акт против бывшего директора киевской дирекции Инпромбанка за хищение рефинансирования Национального банка.
Об этом сообщила прокуратура Киева.
"В ходе досудебного расследования было установлено, что указанное лицо, находясь в должности директора столичного филиала банка, в период с 19.05.2010 года по 28.01.2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладело денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украина для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн гривен", - сказано в сообщении.
Банкира будут судить в Печерском районном суде Киева по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что харьковский Инпромбанк обанкротился в конце 2011 года, когда Нацбанком руководил Сергей Арбузов. В начале 2012-го его было решено ликвидировать. В 2014 году прокуратура заявила, что должностные лица Инпромбанка помогли похитить 293 млн грн кредитных средств, которые выделялись Национальным банком на рефинансирование учреждения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
07.03.2018 17:07
07.03.2018 17:08