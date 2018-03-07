Директор госпредприятия "Киевоблбудинвест" задержан при получении взятки
Чиновник требовал "откат" за решение вопроса о перечислении средств на строительство детсада.
В среду, 7 марта, правоохранители Киева задержали начальника государственного предприятия Киевской областной государственной администрации "Киевоблбудинвест", подозреваемого в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
"Установлено, что руководитель госпредприятия требовал от представителя строительной компании "откат" в сумме 330 тыс.гривен ($12,2тыс.) за решение вопроса о перечислении денежных средств за фактически выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что директора ГП задержали "на горячем" во время получения всей суммы взятки.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее правоохранители провели обыск в управлении капитального строительства Запорожской ОГА по делу о хищении средств, выделенных из госбюджета на строительство детского сада.
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