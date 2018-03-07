Компания Payoneer признала украинку фрилансером года

Компания Payoneer, производитель одноименной платежной системы, провела премию Entrepreneur of the Year («Предприниматель года»). Победителем в одной из категории стала украинка Катя Миронюк. , пишут AIN.UA

Всего победителей выбирали в пяти категориях: «Предприниматель года», «Специалист в e-commerce года», «Фрилансер года», «Партнер года» и «Инноватор года». Катя Миронюк получила награду в категории «Фрилансер года».

Как рассказывает Миронюк, она начинала свою карьеру фрилансера на платформе Upwork как специалист по продвижению сайтов. Спустя три месяца у нее появились постоянные клиенты, и меньше чем через год Миронюк основала собственное SEO-агентство SearchEva.

Payoneer во второй раз проводит премию Entrepreneur of the Year. В этом году победителей выбирали из двух тысяч участников. Примечательно, что одним из победителей прошлогодней премии стал украинец Кирилл Кузин.


Дмитрий Демченко, AIN


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