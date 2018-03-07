Украина рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше МВФ

"Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы".

Украина рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше МВФ
Фото: Сергей Нужненко

Министерство финансов Украины рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше Международного валютного фонда.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр Александр Данилюк.

"Из 17,5 млрд долларов программы мы состоянию на сейчас получили 8,5 млрд. Следующий транш должен быть около 1,9 миллиарда долларов. Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы. Надеюсь, что это будет сделано. Гораздо важнее было бы, если говорить глобально, первый раз в истории Украины успешно завершить программу МВФ - ее срок заканчивается в марте следующего года", - сказал Данилюк.

"Если говорить с позиции Министерства финансов, нам важнее не количество и даже не сумма траншей, а прогресс в программе. Ни копейки из тех денег, которые привлекаются по программе МВФ, не идет на финансирование бюджета. Эти деньги идут в резервы Национального банка на укрепление национальной валюты. Чем больше резервы, тем стабильнее национальная валюта. Плюс, чем больше мы демонстрируем прогресс, а он измеряется решениями о выделении траншей, то тем сильнее сигнал для тех, кто интересуется инвестированием в страну, что мы успешно продвигаемся по программе реформ", - сказал он.

Он также добавил, что Украина пока не будет начинать переговоры о новой программе. "Даже если мы будем обсуждать новую программу, мы будем делать это после завершения текущей", - сказал министр.

Напомним, что кредит МВФ был выделен по 4-летней программе расширенного финансирования (EFF) в марте 2015 года. На сегодняшний день из этой суммы получено $8,7 млрд. Первый транш в $5 млрд был выделен сразу после подписания программы, второй в $1,7 млрд - в августе 2015 года, третий в $1 млрд - в сентябре 2016 года и последний, четвертый в $1 млрд - в апреле 2017 года.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно заявил, что если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет фактически означать прекращение программы Extended Fund Facility (EFF).


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