Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Торгівельний ринок в логістичному центрі КПП «Майорськ»

На контрольно-пропускному пункті «Майорськ» (Донецька обл.) відбувається заборонена Радою національної безпеки та оборони оптова торгівля з окупованими районами Донбасу. Про це йдеться в розслідування Левка Стека для «Донбас.Реалії».

В кінці 2016 року Донецька обласна військово-цивільна адміністрація доручила Бахмутській районній держадміністрації організувати логістичний центр для торгівлі з людьми, які проживають на тимчасово окупованій території. Бахмутська РДА через комунальне підприємство без конкурсу передала землю на КПП «Майорськ» під організацію ринку приватному ТОВ «Цент Логістик груп». Ця фірма була створена в листопаді 2016 року, а через місяць її директор Артем Скрипченко очолив логістичний центр на КПП «Майорськ».

Схема організації логістичного центру на КПП Майорськ

Через рік після створення в логістичному центрі відсутня торгівля. Голова військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Вєсьолкін стверджує, що з моменту якого відкриття жоден бажаючий підприємець орендувати на ринку торгівельне місце не отримав на це дозволу.

Вєсьолкін стверджує, що нині логістичний центр використовується лише в схемі по вивозу українських товарів та продуктів харчування до окупованих районів Донбасу. Саме на цей ринок заїжджають вантажівки з товаром, який нібито-то купують люди з непідконтрольної території. Кожен з них за дозволом Міністерства з тимчасово окупованих територій, може придбати до 150 кг. Більше вважається оптовою торгівлею, вона заборонена рішенням Ради національної безпеки та оборони.

Після цього всі покупці завантажують свій товар до одного мікроавтобусу, який відправляється в «сіру зону» між блокпостами українських військових і бойовиків. На блокпосту останніх товар перевантажується в вантажівку, після чого мікроавтобус повертається на підконтрольну ВСУ територію за новою партією з тими ж покупцями. А вантажівка відправляється на митницю угрупування «ДНР» для розмитнення та сплати податків.

Присутній в логістичному центрі КПП «Майорськ» представник Державної фіскальної служби вважає, що порушень законодавства не відбулося, кожен з покупців отримав дозволені 150 кг.

Вєсьолкін стверджує, що за переміщення замовники з окупованих територій платять логістичному центру 10 грн. за кілограм будь-якого товару, а за день обсяги вантажу можуть досягати 10-15 тонн.

Громадська організація «Transparency International» надіслала запит до ДФС та Прикордонної служби щодо обсягів вантажу, які проходять через КПП «Майорськ», але відповіді не отримали.

Після низки звернень голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський дав доручення правоохоронцями перевірити діяльність логістичного центру. Перевірка не виявила порушень законодавства.