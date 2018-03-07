Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

Нацбанк НБУ

Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в рамках финансового мониторинга, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 примени такие меры воздействия:

ПАО «АсвиоБанк» — мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление специально уполномоченному органу недостоверной информации;

ПАО «ТАСкомбанк» — мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Источник: ЭП


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Украина продлила санкции против Сбербанка, ПИБ, ВТБ и БМ БанкаУкраина продлила санкции против Сбербанка, ПИБ, ВТБ и БМ Банка
Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинского СбербанкаХорошковский вышел из переговоров по покупке украинского Сбербанка
«Укрексімбанк» засвітив закупівлю 30 американських тепловозів по $4,68 млн
Находящийся под санкциями БМ Банк сдаст лицензиюНаходящийся под санкциями БМ Банк сдаст лицензию
НБУ купил у банков $17 млн на фоне укрепления курса до 26,50 грн/долл.НБУ купил у банков $17 млн на фоне укрепления курса до 26,50 грн/долл.
«Банковская тайна»: НБУ потребовал не нарушать закон«Банковская тайна»: НБУ потребовал не нарушать закон
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
В Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротовВ Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротов
Fintech Band анонсировал проект мобильного банка в Великобритании и нацелился на глобальный рынок
Еврокомиссия оштрафовала несколько компаний на €546 млн за картельный сговорЕврокомиссия оштрафовала несколько компаний на €546 млн за картельный сговор
Последние новости
Подгружаем последние новости