Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в рамках финансового мониторинга, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 примени такие меры воздействия:

ПАО «АсвиоБанк» — мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление специально уполномоченному органу недостоверной информации;

ПАО «ТАСкомбанк» — мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.