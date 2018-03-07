Газпром должен оплатить $2,56 миллиарда и проценты несмотря на апелляцию

нафтогаз

Несмотря на подачу апелляции по решениям Стокгольмского арбитража по процедурным моментам, Газпром все равно должен выплатить Нафтогазу $2,56 млрд, а также проценты.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская.

«У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. Газпром по-прежнему должен Нафтогазу $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», — сказала Осмоловская.

Как сообщалось, роSSийский Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Источник: Укринформ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
S&P: «Газпром» рискует позицией на европейском рынке без украинского транзитаS&P: «Газпром» рискует позицией на европейском рынке без украинского транзита
Германия обеспокоена отказом "Газпрома" от газовых контрактов, - МельникГермания обеспокоена отказом "Газпрома" от газовых контрактов, - Мельник
"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о намерении разорвать контракты"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о намерении разорвать контракты
В "Нафтогазе" считают, что переплату за польский газ должен компенсировать "Газпром"В "Нафтогазе" считают, что переплату за польский газ должен компенсировать "Газпром"
Глава Минэнерго РоSSии противоречит заявлению "Газпрома" о разрыве контрактовГлава Минэнерго РоSSии противоречит заявлению "Газпрома" о разрыве контрактов
"Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину"Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долгаУкраина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Долг киевлян за отопление вырос почти на полмиллиардаДолг киевлян за отопление вырос почти на полмиллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости