Газпром должен оплатить $2,56 миллиарда и проценты несмотря на апелляцию
Несмотря на подачу апелляции по решениям Стокгольмского арбитража по процедурным моментам, Газпром все равно должен выплатить Нафтогазу $2,56 млрд, а также проценты.
Об этом журналистам заявила пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская.
«У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. Газпром по-прежнему должен Нафтогазу $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», — сказала Осмоловская.
Как сообщалось, роSSийский Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
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