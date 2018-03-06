Минторговли США приглашает украинских IT-стартаперов в бесплатный бизнес-тур по американским городам

Цель программы — ознакомить представителей IT-стартапов из стран Восточной Европы и средней Азии, в том числе из Украины, с американской инновационной экосистемой и помочь им с выходом на этот рынок. Это не первая такая программа. В прошлом году от SABIT в США поехали сразу 8 украинских стартаперов, среди которых представители Hideez, Cardiomo и других. Они посетили Вашингтон, Нью-Йорк, Сиэттл, Бостон и Сан-Франциско — пять городов с самой развитой IT и стартап-экосистемой. Предположительно, в те же места отправятся делегаты и в этом году, пишут AIN.UA .

По словам СЕО Hideez Олега Науменко, участие в программе помогло ему получить много полезных знакомств, а главное — привлечь инвестиции: он познакомился с инвесторами на одном из митапов, организованных SABIT.

«Я принимал участие в этой программе год назад и могу рекомендовать всем. Потратив 20-30 минут времени на заполнение анкеты, вы получите возможность бесплатно провести три недели в разных городах США и открыть для себя новые перспективы», — говорит Науменко.

Стажировка будет проходить с 12 по 30 июня 2018 года. Непосредственно программа рассчитана на 19 дней. Первая неделя посвящена обучению и может включать занятия на темы нормативных процедур, законодательства, стандартов, сертификации, бизнес-планов, межкультурных переговоров и управления как для ассоциаций, так и для международного бизнеса. Кроме того, предусмотрены посещения объектов и встречи с представителями американских компаний, работающих в IT и смежных областях.

Программа насыщенная, однако предусмотрены и выходные дни с экскурсиями и свободным временем.

Принять участие в программе могут руководители IT-cтартапов, которые планируют выходить на американский рынок. Это должны быть уже более или менее развитые компании с количеством сотрудников от 3-50 человек, работающие на рынке от 4-5 лет. Обязательно наличие готового IT-продукта или сервиса (не демо), к которому есть интерес со стороны инвесторов или инвестиции уже привлечены. Также обязательно наличие клиентов или пользователей.

Помимо стартапов рассматривают кандидатов от бизнес-инкубаторов, акселераторов и технопарков из Украины, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РоSSии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам координатора программы Натальи Шкнеевой, все расходы делегатов (перелет из Стамбула/Киева или Москвы в США и обратно, проживание, программу учебных занятий, услуги переводчиков в рабочие часы, медстраховку на случай экстренной необходимости) покрывает Министерство торговли США . Более того, участникам будут выплачивать небольшую стипендию на дополнительные расходы.