Минторговли США приглашает украинских IT-стартаперов в бесплатный бизнес-тур по американским городам
Цель программы — ознакомить представителей IT-стартапов из стран Восточной Европы и средней Азии, в том числе из Украины, с американской инновационной экосистемой и помочь им с выходом на этот рынок. Это не первая такая программа. В прошлом году от SABIT в США поехали сразу 8 украинских стартаперов, среди которых представители Hideez, Cardiomo и других. Они посетили Вашингтон, Нью-Йорк, Сиэттл, Бостон и Сан-Франциско — пять городов с самой развитой IT и стартап-экосистемой. Предположительно, в те же места отправятся делегаты и в этом году, пишут
По словам СЕО Hideez Олега Науменко, участие в программе помогло ему получить много полезных знакомств, а главное — привлечь инвестиции: он познакомился с инвесторами на одном из митапов, организованных SABIT.
«Я принимал участие в этой программе год назад и могу рекомендовать всем. Потратив 20-30 минут времени на заполнение анкеты, вы получите возможность бесплатно провести три недели в разных городах США и открыть для себя новые перспективы», — говорит Науменко.
Стажировка будет проходить с 12 по 30 июня 2018 года. Непосредственно программа рассчитана на 19 дней. Первая неделя посвящена обучению и может включать занятия на темы нормативных процедур, законодательства, стандартов, сертификации, бизнес-планов, межкультурных переговоров и управления как для ассоциаций, так и для международного бизнеса. Кроме того, предусмотрены посещения объектов и встречи с представителями американских компаний, работающих в IT и смежных областях.
Программа насыщенная, однако предусмотрены и выходные дни с экскурсиями и свободным временем.
Принять участие в программе могут руководители IT-cтартапов, которые планируют выходить на американский рынок. Это должны быть уже более или менее развитые компании с количеством сотрудников от 3-50 человек, работающие на рынке от 4-5 лет. Обязательно наличие готового IT-продукта или сервиса (не демо), к которому есть интерес со стороны инвесторов или инвестиции уже привлечены. Также обязательно наличие клиентов или пользователей.
Помимо стартапов рассматривают кандидатов от бизнес-инкубаторов, акселераторов и технопарков из Украины, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РоSSии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
По словам координатора программы Натальи Шкнеевой, все расходы делегатов (перелет из Стамбула/Киева или Москвы в США и обратно, проживание, программу учебных занятий, услуги переводчиков в рабочие часы, медстраховку на случай экстренной необходимости) покрывает Министерство торговли США. Более того, участникам будут выплачивать небольшую стипендию на дополнительные расходы.
Подать заявку можно до 30 марта. Для этого необходимо заполнить довольно объемную анкету, которую можно скачать
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06.03.2018 14:42