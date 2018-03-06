Минторговли США приглашает украинских IT-стартаперов в бесплатный бизнес-тур по американским городам

Цель программы — ознакомить представителей IT-стартапов из стран Восточной Европы и средней Азии, в том числе из Украины, с американской инновационной экосистемой и помочь им с выходом на этот рынок. Это не первая такая программа. В прошлом году от SABIT в США поехали сразу 8 украинских стартаперов, среди которых представители Hideez, Cardiomo и других. Они посетили Вашингтон, Нью-Йорк, Сиэттл, Бостон и Сан-Франциско — пять городов с самой развитой IT и стартап-экосистемой. Предположительно, в те же места отправятся делегаты и в этом году, пишут AIN.UA.

По словам СЕО Hideez Олега Науменко, участие в программе помогло ему получить много полезных знакомств, а главное — привлечь инвестиции: он познакомился с инвесторами на одном из митапов, организованных SABIT.

«Я принимал участие в этой программе год назад и могу рекомендовать всем. Потратив 20-30 минут времени на заполнение анкеты, вы получите возможность бесплатно провести три недели в разных городах США и открыть для себя новые перспективы», — говорит Науменко.

Стажировка будет проходить с 12 по 30 июня 2018 года. Непосредственно программа рассчитана на 19 дней. Первая неделя посвящена обучению и может включать занятия на темы нормативных процедур, законодательства, стандартов, сертификации, бизнес-планов, межкультурных переговоров и управления как для ассоциаций, так и для международного бизнеса. Кроме того, предусмотрены посещения объектов и встречи с представителями американских компаний, работающих в IT и смежных областях.

Программа насыщенная, однако предусмотрены и выходные дни с экскурсиями и свободным временем.

Принять участие в программе могут руководители IT-cтартапов, которые планируют выходить на американский рынок. Это должны быть уже более или менее развитые компании с количеством сотрудников от 3-50 человек, работающие на рынке от 4-5 лет. Обязательно наличие готового IT-продукта или сервиса (не демо), к которому есть интерес со стороны инвесторов или инвестиции уже привлечены. Также обязательно наличие клиентов или пользователей.

Помимо стартапов рассматривают кандидатов от бизнес-инкубаторов, акселераторов и технопарков из Украины, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РоSSии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам координатора программы Натальи Шкнеевой, все расходы делегатов (перелет из Стамбула/Киева или Москвы в США и обратно, проживание, программу учебных занятий, услуги переводчиков в рабочие часы, медстраховку на случай экстренной необходимости) покрывает Министерство торговли США. Более того, участникам будут выплачивать небольшую стипендию на дополнительные расходы.

Подать заявку можно до 30 марта. Для этого необходимо заполнить довольно объемную анкету, которую можно скачать здесь. Вместе с заполненной анкетой необходимо предоставить рекомендательное письмо на русском и английском языках и копию первой страницы заграничного паспорта. Все документы необходимо прислать на электронные адреса Nataliia.Shknyeyeva@trade.gov и SABIT@trade.gov одним файлом в формате pdf.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В новый набор латвийского акселератора Startup Wise Guys попали сразу 5 украинских стартаповВ новый набор латвийского акселератора Startup Wise Guys попали сразу 5 украинских стартапов
5 украинских IT-компаний попали в топ-5000 лучших бизнесов Европы по версии Inc.
Стартовал набор на FinTech Challenge — конкурс для украинских финтех-стартапов с призовым фондом в 1,5 млн грн
Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»
Экспорт украинских товаров в ЕС за год вырос на 32%Экспорт украинских товаров в ЕС за год вырос на 32%
В порту "Южный" разгрузили последний сухогруз с американским углем для "Центрэнерго"В порту "Южный" разгрузили последний сухогруз с американским углем для "Центрэнерго"
7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt
Запасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометровЗапасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометров
57 украинских госслужащих задекларировали биткоины57 украинских госслужащих задекларировали биткоины
Для украинских бирж написали новые правилаДля украинских бирж написали новые правила
Последние новости
Подгружаем последние новости