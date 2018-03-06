Украина продлила санкции против Сбербанка, ПИБ, ВТБ и БМ Банка
За год РоSSии удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЭс Банк".
Президент Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с роSSийским госкапиталом.
Указ, которым введено решение СНБО от 1 марта, доступен на сайте главы государства.
Ранее Порошенко сообщил, что за последние три года доля активов вышеуказанных банков в системе сократилась с 10,6% до 5,6%. При этом в 2017 году чистые активы этих банков сократились на треть, а средства физлиц и юрлиц в этих банках сократились на 28% и 34% соответственно.
Президент подчеркнул, что критически важным является сохранение средств предприятий в этих банках и отсутствие влияния их выхода из рынка на экономику страны.
"Их выход с местного рынка является вопросом времени", - говорил Порошенко.
Напомним, 15 марта 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пяти украинских банков, которые принадлежали государству РоSSия. Санкции были введены на один год в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". Они предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.
За год РоSSии удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЭс Банк", его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко.
21 февраля 2018 года Нацбанк выступил за продление санкций.
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