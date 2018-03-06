Суд запретил фанерному заводу в Киеве загрязнять воздух
"Фанплиту" аннулировали разрешение на выбросы.
Окружной административный суд Киева аннулировал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух заводу по изготовлению фанеры "Фанплит".
Об этом написал в фейсбуке министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Его министерство было истцом по делу.
Частное акционерное общество "Фанплит" - бывший Дарницкий фанерный завод - одно из старейших предприятий Киева, ему более 100 лет.
С осени 2015 года завод, который раньше работал на газу, начал сжигать отходы собственного производства (древесную щепу). Местные жители утверждают, что в связи с этим в воздухе постоянно присутствует неприятный запах. Наиболее активно протестовали против против этого жильцы комплекса "Комфорт Таун". Год назад они организовали акцию у мэрии Киева. Также завод на некоторое время приостанавливал работу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
06.03.2018 12:16
06.03.2018 12:16