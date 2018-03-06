Суд запретил фанерному заводу в Киеве загрязнять воздух

"Фанплиту" аннулировали разрешение на выбросы.

Окружной административный суд Киева аннулировал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух заводу по изготовлению фанеры "Фанплит".

Об этом написал в фейсбуке министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Его министерство было истцом по делу.

Частное акционерное общество "Фанплит" - бывший Дарницкий фанерный завод - одно из старейших предприятий Киева , ему более 100 лет.