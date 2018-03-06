Суд запретил фанерному заводу в Киеве загрязнять воздух

"Фанплиту" аннулировали разрешение на выбросы.

Суд запретил фанерному заводу в Киеве загрязнять воздух
Фото: dnipr.kievcity.gov.ua

Окружной административный суд Киева аннулировал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух заводу по изготовлению фанеры "Фанплит".

Об этом написал в фейсбуке министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Его министерство было истцом по делу.

Частное акционерное общество "Фанплит" - бывший Дарницкий фанерный завод - одно из старейших предприятий Киева, ему более 100 лет.

С осени 2015 года завод, который раньше работал на газу, начал сжигать отходы собственного производства (древесную щепу). Местные жители утверждают, что в связи с этим в воздухе постоянно присутствует неприятный запах. Наиболее активно протестовали против против этого жильцы комплекса "Комфорт Таун". Год назад они организовали акцию у мэрии Киева. Также завод на некоторое время приостанавливал работу.


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