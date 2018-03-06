США станут крупнейшим производителем нефти в мире к 2023г

нефть2

США к 2023 году обойдут РоSSию и станут крупнейшим производителем нефти в мире, следует из ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на следующие пять лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, ожидается, что в 2023 году добыча нефти в США достигнет 12,1 млн б/с, тогда как добыча нефти в РоSSии может вырасти за пять лет до 11,57 млн б/с.

Основной рост добычи нефти придется на сланцевую нефть, которая, по прогнозам МЭА, вырастет с 5,743 млн б/с в 2018 году до 7,809 млн б/с в 2023 году.

МЭА прогнозирует, что США будут добиваться всё новых успехов в нефтяном и газовом буме, чему поспособствуют технологические достижения, повышение эффективности и восстановление цен на нефть, что побуждает сланцевые компании наращивать бурение.

Когда-то сильно зависевшие от импорта Ближнего Востока США приближаются к достижению своей цели по производству достаточного количества нефти для удовлетворения внутреннего спроса на нефтепродукты, подчеркивает МЭА.

Ожидается, что американское влияние на мировые нефтяные рынки также будет расти.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррельЦена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Минюст просит суд взыскать с "Роснефти" 705 млн гривенМинюст просит суд взыскать с "Роснефти" 705 млн гривен
В Житомире ликвидирован подпольный цех по переработке янтаря В Житомире ликвидирован подпольный цех по переработке янтаря
В 2017 году Украина уменьшила на 6,2% добычу нефтиВ 2017 году Украина уменьшила на 6,2% добычу нефти
Цена нефти Brent достигла отметки 69,99 доллара за баррельЦена нефти Brent достигла отметки 69,99 доллара за баррель
Украина за год увеличила импорт нефти почти втроеУкраина за год увеличила импорт нефти почти втрое
Цена нефти марки Brent достигла 68,11 доллара за баррельЦена нефти марки Brent достигла 68,11 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррельЦена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррель
В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребовВ 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов
Впервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррельВпервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррель
Последние новости
Подгружаем последние новости