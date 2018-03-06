Лига.net: Глобальный офис Veon во Львове может быть закрыт
«Шеринговый хаб» Veon Global Services Ukraine холдинга Veon во Львове может быть закрыт. Об этом
Больше года назад холдинг Veon открыл во Львове большой офис, который должен был работать не только на Украину, но еще шесть стран — Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Хаб должен был выполнять простые операции по финансам, закупкам и так далее. В новый офис планировали набрать до 900 человек.
Президент «Киевстара» и глава евразийского направления по развитию Veon Петр Чернышов назвал информацию о закрытии полуправдой. В Veon Group не ответили на запрос издания.
Как рассказал источник Лига.net, сейчас во львовском офисе работает всего 200 человек, и часть из них будут сокращать. По словам собеседника, решение о закрытии офиса еще не принято, но такая возможность обсуждается. Новых людей в львовский офис пока не ищут. А вот в киевский офис идет активный набор новых сотрудников.
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