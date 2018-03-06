Лига.net: Глобальный офис Veon во Львове может быть закрыт

«Шеринговый хаб» Veon Global Services Ukraine холдинга Veon во Львове может быть закрыт. Об этом сообщает Лига.net, ссылаясь на собственные источники. , пишут AIN.UA

Больше года назад холдинг Veon открыл во Львове большой офис, который должен был работать не только на Украину, но еще шесть стран — Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Хаб должен был выполнять простые операции по финансам, закупкам и так далее. В новый офис планировали набрать до 900 человек.

Президент «Киевстара» и глава евразийского направления по развитию Veon Петр Чернышов назвал информацию о закрытии полуправдой. В Veon Group не ответили на запрос издания.

Как рассказал источник Лига.net, сейчас во львовском офисе работает всего 200 человек, и часть из них будут сокращать. По словам собеседника, решение о закрытии офиса еще не принято, но такая возможность обсуждается. Новых людей в львовский офис пока не ищут. А вот в киевский офис идет активный набор новых сотрудников.