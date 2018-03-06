Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі
Начальник управління захисту економіки Національної поліції в Запорізькій області, полковник Олександро Хименко приховав в декларації дружину, з якою разом проживає.
Про це йдеться в
В декларації Хименко
Будинок Олени Хименко
В мережі Facebook вона низає Хименка своїм чоловіком. Вони спільно відпочивали в 2015 році в Туреччині, а наступного року – на острові Занзібар. На відпочинок вони мали витратити близько 300 тис грн, що перевищує задекларовані доходи Хименка за два роки.
В свою чергу Олена Хименко є власницею чотириповерхового готелю «Вілла Гліцинія» на березі Азовського моря в селі Кирилівка, який було куплено в 2015 році. Наразі така нерухомість коштує від $300 тис (6,50 млн грн. за середнім обмінним курсом НБУ в 2015 році – «НГ».
Вілла Гліцинія
За кадастром – це земля для ведення особистого селянського господарства.
Цільове призначення землі під готелем Хименко
Олена Хименко – міжнародна суддя кінологічної федерації. Вона володіє невеликим розплідником собак «Мелодія Борисфена». На її 70-річну матір також зареєстрована BMW X-5 2009 р.в., вартість якої стартує від $20 тис.
Олександр Хименко був звільнений з посади керівника управління за результатами атестації, але в 2016 році поновився на посаді через суд.
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