Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

Начальник управління захисту економіки Національної поліції в Запорізькій області, полковник Олександро Хименко приховав в декларації дружину, з якою разом проживає.

Про це йдеться в розслідуванні Анатолія Остапенка для «Громадське телебачення. Запоріжжя».

В декларації Хименко вказав , що проживає в службовій квартирі. Але журналісти зафіксували, що на роботу вранці він виїжджає з приватного будинку, який задекларований на Олену Хименко – дружину поліцейського, яку він не вніс до декларації.

Будинок Олени Хименко

В мережі Facebook вона низає Хименка своїм чоловіком. Вони спільно відпочивали в 2015 році в Туреччині, а наступного року – на острові Занзібар. На відпочинок вони мали витратити близько 300 тис грн, що перевищує задекларовані доходи Хименка за два роки.

В свою чергу Олена Хименко є власницею чотириповерхового готелю «Вілла Гліцинія» на березі Азовського моря в селі Кирилівка, який було куплено в 2015 році. Наразі така нерухомість коштує від $300 тис (6,50 млн грн. за середнім обмінним курсом НБУ в 2015 році – «НГ».

Вілла Гліцинія

За кадастром – це земля для ведення особистого селянського господарства.

Цільове призначення землі під готелем Хименко

Олена Хименко – міжнародна суддя кінологічної федерації. Вона володіє невеликим розплідником собак «Мелодія Борисфена». На її 70-річну матір також зареєстрована BMW X-5 2009 р.в., вартість якої стартує від $20 тис.

Олександр Хименко був звільнений з посади керівника управління за результатами атестації, але в 2016 році поновився на посаді через суд.