Золотовалютные резервы НБУ сократились до $18,4 млрд
В феврале НБУ купил на межбанковском рынке 426,9 млн долларов, продал - 30 млн долларов.
Золотовалютные резервы Национального банка в феврале сократились с 18,58 млрд долларов до 18,41 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора во вторник.
В феврале НБУ купил на межбанковском рынке 426,9 млн долларов, продал - 30 млн долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 396,9 млн долларов. Также в прошлом месяцев в резервы поступили 137,4 млн долларов от размещения облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.
Вместе с тем в феврале правительство и НБУ осуществили платежи по государственному долгу на сумму 536,8 млн долларов, в том числе 465,9 млн долларов - в пользу Международного валютного фонда. Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 41,9 млн долларов.
В целом по состоянию на 1 марта 2018 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта. НБУ считает такой объем является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.
Напомним, международные резервы Украины за 2017 год выросли на 21% до $18,8 млрд.
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