Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне
Великобурлуцьке комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство «Водоканал» 3 березня за результатами переговорної процедури уклало договір з підприємцем В’ячеславом Фуніковим щодо придбання пального на 480 тис. грн. Про це повідомляється в системі «
Неконкурентний формат закупівлі замовник пояснив двічі відміненими торгами, які не відбулись через участь у них менше ніж двох учасників. Підприємець Фуніков не приходив на згадані тендери, натомість заявки подавало ТОВ «Лівайн Торг». Першого разу цінова пропозиція підприємства відповідала очікуваній вартості
За результатами переговорної процедури «Водоканал» погодився на придбання пального від В’ячеслава Фунікова на загальну суму 479 999,10 грн. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 0,0002%.
Відмітимо, що за третім підходом закупівлі пального замовник без зміни загальної вартості лоту зменшив обсяги замовлення – на 600 л бензину А-92 та на 1130 л скрапленого газу.
Так, замовлено 3000 л бензину А-92 за ціною 28,5 грн/л (тут і далі з ПДВ), 12000 л дизельного палива по 27,19 грн/л, а також 5279 л скрапленого газу по 12,9 грн за літр. Ціни відповідають середнім по Харківській області.
Договір діятиме до кінця 2018 року. Умови постачання пального, визначені контрактом, – самовивіз замовником з автозаправочної станції у смт. Великий Бурлук.
Восени 2017 року Адміністративна колегія Харківського ОТВ АМКУ
У ході дослідження ринку антимонопольники встановили, що В’ячеслав Фуніков реалізує моторне пальне через дві АЗС в області – одна розташована у м. Круп’янськ, інша у смт. Великий Бурлук. Останню Фуніков ділить із подружжям Людмилою та Юрієм Малюкіним, колишнім
Також, 25 березня 2015 року місцеве відділення АМКУ двома рішеннями (№ 67-р/к та № 68-р/к) визнало Фунікова винним у спотворенні торгів щодо поставки пального. У першому випадку йшлось про змову з ТОВ «НК Галон Плюс», у другому – з ТОВ «Мітрейд». Окрім штрафів, спіймані на змові суб’єкти господарювання отримали заборону на участь у державних закупівлях протягом трьох років.
Втім, усі троє оштрафованих продовжили отримувати держпідряди. «НК Галон Плюс» у листопаді-грудні 2017 року підписало два договори на поставку пального виконкому Мереф’янської міської ради, «Мітрейд» протягом 2015-2017 років отримало замовлень на понад 2 млн грн, зокрема, взяло участь і виграло у відкритих торгах від згаданої Мереф’янської міськради на закупівлю пального початковою вартістю 897 млн грн. Прокуратура Харківської області наразі безуспішно
З початку 2017 року підприємець В’ячеслав Фуніков отримав держзамовлень на 1,56 млн грн.
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Финансы
06.03.2018 11:50