Міноборони зекономило менше піввідсотка на закупівлі зимових штанів за 133 мільйони

Міністерство оборони України з 7 лютого по 2 березня за результатами тендерів уклало 14 угод про поставку штанів на загальну суму 133,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 150 тис вітровологозахисних зимових штанів першого виду 2018 року виготовлення за ТУ 14.1-135-00034022-2016 по 880-896 грн. Їх мають поставити до липня у військові частини по всій Україні.

У червні-липні 2017 року армія закуповувала їх на 4% дешевше – по 858-861 грн.

Сума угод Міноборони на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 133,82 млн грн.

ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко поставить 35 тис штанів на 31,11 млн грн. Компанія є правонаступником «Виробниче об’єднання «Харків», де правління очолював Марк Винарський. Його родич Олександр Винарський володіє ТОВ «ТК-Синтез» разом з Олександром Соколовським – віце-президентом Конфедерації роботодавців України, президентом Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром».

У 2015 р. суд відмовив у позові військового прокурора до «ВО «Харків» про стягнення 1,22 млн грн. за поставку неякісного товару в/ч 3078 – теж через необґрунтованість. Військові відібрали на аналіз зразки одягу виробництва «Олтексу», хоча за угодою «ВО «Харків» поставляло власну продукцію з відповідним маркуванням.

ТОВ «МІК» Олега Мітрохіна із Запоріжжя за 25 тис штанів отримає 22,23 млн грн.

Мітрохін також керує підприємством «Інтекстиль» Запорізької обласної громадської організації інвалідів «Добродія», яка зареєстрована за однією адресою з «МіК» по вул. Північне шосе, 69-А.

У 2014 році Міноборони замовило фірмі костюмів на 4,8 млн грн. Слідство встановило, що їх шило «Українське товариство організації глухих» і Недарижащанська виправна колонія по 70-130 грн. Виходячи з цього, загальна вартість однієї форми становила близько 190-255 грн., але «МіК» поставляв її армії по 462-594 грн.

Ще 17,81 млн грн. за поставку 20 тис штанів. дадуть ТОВ «Торнадо» Олександра Васильченка і Валерія Коника зі статутним капіталом 375 грн. Ці люди також володіють ТОВ «Торнадо Зіз» разом з Олексієм Васильченком, Катериною Коник, Олександром Іщенком і Наталею Ліпінською.

Київському ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко замовили 20 тис штанів на 17,79 млн грн.

ТОВ «Формстиль» продало армії 15 тис штанів за 13,34 млн грн. Фірму з Носівки на Чернігівщині записано на киянку Ганну Туманову, колишню партнерку по ТОВ «Комунар-сервіс» (припиняється) Ольги Сергєєвої – екс-очільниці фракції Партії регіонів у Солом’янській райраді Києва. Сергєєвій також належить ПрАТ «Астра Люкс», яке постачає одяг силовикам.

Директором «Формстилю» є Олександр Лупан – власник ТОВ «Спецформ». У 2015 році він ішов у Носівську райраду Чернігівської обл. від Аграрної партії України.

Крім того, 13,32 млн грн. за 15 тис штанів заплатять ТОВ «АнВа» Петра Федоровича Курганського з Чигирина на Черкащині, яким керує Станіслав Петрович Курганський.

За даними ЗМІ , Курганський-старший був депутатом Чигиринської міськради від Партії регіонів.

Житомирське ТОВ «Мілітекс» зі статутним капіталом 2 тис грн. співвласниці ТОВ «Тусмо» Лариси Смолинець поставить 10 тис штанів на 8,88 млн грн.

Дніпровському ТОВ «Торговий дім «Авітекс» Юлії Яцюти на чолі з Олександром Яцютою за 10 тис найдешевших штанів заплатять 8,80 млн грн.

У торгах за деякими лотами брали учать згадані «Астра Люкс» і «Тусмо», а також ПОГ «Моноліт-Бізнес», ТОВ «Абіт-Текс», ТОВ «Монітор» і ТОВ «Імпреса Текстиль».