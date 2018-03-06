"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен

В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют о возможности изменения тарифа на транзит природного газа в контракте с роSSийским концерном «Газпром».

Об этом во время брифинга сообщил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, трансляцию вел телеканал « 112 Украина «.

«Касательно, например, пересмотра тарифа. Мы считаем, что тариф на транзит может быть изменен и может быть приведен в большее соответствие с европейскими нормами и правилами», – сказал он.