"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен

Нафтогаз

В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют о возможности изменения тарифа на транзит природного газа в контракте с роSSийским концерном «Газпром».

Об этом во время брифинга сообщил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, трансляцию вел телеканал «112 Украина«.

«Касательно, например, пересмотра тарифа. Мы считаем, что тариф на транзит может быть изменен и может быть приведен в большее соответствие с европейскими нормами и правилами», – сказал он.


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