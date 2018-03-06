"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен
В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют о возможности изменения тарифа на транзит природного газа в контракте с роSSийским концерном «Газпром».
Об этом во время брифинга сообщил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, трансляцию вел телеканал «
«Касательно, например, пересмотра тарифа. Мы считаем, что тариф на транзит может быть изменен и может быть приведен в большее соответствие с европейскими нормами и правилами», – сказал он.
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Финансы
06.03.2018 11:49