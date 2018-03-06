Новостей.COM ⇒ Финансы

Германия обеспокоена отказом "Газпрома" от газовых контрактов, - Мельник Германия обеспокоена решением роSSийского «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Правительство Германии выразило обеспокоенность решением «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывного снабжения», — сообщил Мельник.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.