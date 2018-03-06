Германия обеспокоена отказом "Газпрома" от газовых контрактов, - Мельник

Германия_РоSSия

Германия обеспокоена решением роSSийского «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере.

Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Правительство Германии выразило обеспокоенность решением «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывного снабжения», — сообщил Мельник.


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