"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о намерении разорвать контракты

нафтогаз

НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции.

Он напомнил, что процедура предусматривает от 30 до 45 дней, в течение которых стороны должны попытаться прийти к согласию по спорным моментам.

По словам Витренко, НАК не видит оснований для расторжения контракта на транзит, поскольку соответствующие пояснения со стороны «Газпрома» выглядят неприемлемыми.

В то же время, отметил он, «Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» условия, которые приблизят условия транзитного контракта между компаниями к европейскому законодательству.

Источник: ЭП


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