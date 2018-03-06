"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о намерении разорвать контракты

НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции.

Он напомнил, что процедура предусматривает от 30 до 45 дней, в течение которых стороны должны попытаться прийти к согласию по спорным моментам.

По словам Витренко, НАК не видит оснований для расторжения контракта на транзит, поскольку соответствующие пояснения со стороны «Газпрома» выглядят неприемлемыми.

В то же время, отметил он, «Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» условия, которые приблизят условия транзитного контракта между компаниями к европейскому законодательству.