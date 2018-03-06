"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о намерении разорвать контракты
НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов на поставку и транзит газа.
Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции.
Он напомнил, что процедура предусматривает от 30 до 45 дней, в течение которых стороны должны попытаться прийти к согласию по спорным моментам.
По словам Витренко, НАК не видит оснований для расторжения контракта на транзит, поскольку соответствующие пояснения со стороны «Газпрома» выглядят неприемлемыми.
В то же время, отметил он, «Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» условия, которые приблизят условия транзитного контракта между компаниями к европейскому законодательству.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
05.03.2018 19:20