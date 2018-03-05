ВТО предупредила об угрозе мировой торговой войны после заявлений Трампа

"Принцип "око за око" сделает нас слепыми, и мир окажется в глубокой рецессии".

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны. Заявление последовало спустя несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

"В свете последних заявлений касательно мер торговой политики становится очевидным, что мы столкнулись с гораздо более высоким и реальным риском возникновения торговых барьеров по всему миру. Мы не можем игнорировать этот риск, и я призываю все стороны тщательно взвесить и обдумать эту ситуацию", - заявил Азеведу в понедельник.

"Как только мы пойдем по этому пути, развернуться будет очень сложно. Принцип "око за око" сделает нас слепыми, и мир окажется в глубокой рецессии. Мы должны приложить все возможные усилия, чтобы избежать падения первых костей домино. Пока еще есть время", - заявил гендиректор ВТО.

В своем заявлении он не стал упоминать Трампа, но на прошлой неделе он говорил, что ВТО обеспокоена заявлениями Белого Дома.

Азеведу подчеркнул, что торговая война не отвечает ничьим интересам.