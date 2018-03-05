"Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа

Юрий Витренко ответил на упреки в том, что компания "не подстраховалась".

"Нафтогаз Украины" будет требовать компенсировать разницу между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым закупается газ Европе в экстренном режиме. Размер переплаты составляет 33,9%, написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке.

"Газпром" в период аномальных холодов не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ, хотя до этого сам выставил счет за март, который "Нафтогаз" полностью оплатил.

"Нафтогаз" в течение фактически одних суток полностью заместил объемы газа от "Газпрома" на газ от европейских поставщиков. Мы уже объясняли, почему не "подстраховались". В частности из-за того, что цены на газ в Европе в те конкретные дни доходили до 1 тыс. долларов за тыс куб м (а иногда и превышали), и если бы мы покупали газ на те дни "для подстраховки", то вся стоимость газа легла бы нам на убытки, которые нам никто не должен был бы компенсировать. Поэтому мы и не покупали по 1 тыс. долларов", - отметил Витренко.

Украинцы проявили солидарность, откликнулись на призыв "прикрути", уменьшили потребление, что позволило "Нафтогазу" не отбирать газ из транзитных потоков, добавил он.

"Мы вместе показали Европе, что Украина - надежный транзитер, а РоSSия - ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от "Северного Потока 2". Теперь "Газпром" должен нам выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден", - написал Витренко.

По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от Газпрома (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена Газпрому для компенсации.

"Для Украины ситуация была сложной. Но мы достойно из нее вышли. Не потеряли средства (те, кто "прикрутили", еще и дополнительно сэкономили :). Заработали репутацию. И, главное, показали сами себе и всем вокруг, что у нас есть сплоченная нация, которая способна адекватно отвечать на внешние угрозы", - заключил коммерческий директор "Нафтогаза".

Напомним, после победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже "Газпром" отказался возобновлять поставки газа в Украину и заявил о начале расторжения действующих контрактов с "Нафтогазом".

Со 2 марта в Украине введен пятидневный национальный план действий по экономии газа. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, закрытие детсадов, школ и вузов, рекомендацию промышленности экономить газ.

"Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа. Поставка началось 2 марта в 6 утра через узел Германовице, соединяющий польскую и украинскую газотранспортные системы.