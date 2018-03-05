За півроку металевий брухт для уранового комбінату подорожчав на чверть
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Лідер-Агро КР» брухту на 1,96 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч у Жовті Води на умовах DDP поставлять 191 т марганцевистого брухту 322 ДСТУ 4121-2002 по 10 275 грн. за тонну. Передбачена оплата протягом двох місяців після поставки і прив’язка за формулою до курсу валюти.
У серпні 2017 року «СхідГЗК» замовив його цій фірмі з оплатою протягом півроку після поставки на чверть дешевше – по
У квітні 2017 року «Лідер-Агро КР» продав його «СхідГЗК» по
Ще раніше, у серпні 2016 року «СхідГЗК» купував такий брухт у ТОВ «Жовтоводський втормет» на 82% дешевше – по 5 650 грн./т.
Конкурентами були «Жовтоводський втормет» і ТОВ «Епіцентр-ВМ», причому ніхто не знижував ціну на торгах. Ціна угоди на 0,07% нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Криворізькою «Лідер-Агро КР» зі статутним капіталом 1 100 грн. володіє та керує запорожець Михайло Коваленко (торік
У 2016 році фірма
Усього з грудня 2014 року переможець отримав підрядів на 31,19 млн грн.
«Жовтоводський втормет» із Дніпра належить Ігорю Демченку та Олегу Мойсейовичу Перцеву, голові наглядової ради ПрАТ «Гарант Метиз Інвест».
Запорізькою «Епіцентр-ВМ», яка
Ціни брухту для «СхідГЗК» з урахуванням додаткових угод із серпня 2016 року
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