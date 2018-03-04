Відділ освіти РДА замовив члену виконкому Городенки харчів для дітей на 8 мільйонів
Приватний підприємець Степан Чижевський за останні чотири роки отримав від відділу освіти Городенківської райдержадміністрації (Івано-Франківська обл.) замовлень щодо надання навчальним закладам району продуктів харчування на загальну суму 8,24 млн грн. Про це
У січні цього року районний відділ освіти у Городенці всупереч Закону «Про публічні закупівлі» без проведення тендерів уклав договори на постачання різних продуктів харчування у школи на 3 млн грн.
За ці кошти підприємці будуть постачати продукти в навчальні заклади району протягом 2018 року. Але що саме і скільки постачатимуть вони – невідомо, оскільки замовник не оприлюднив специфікацію до договору на сайті ProZorro.
Одне з найбільших
У 2015 році Чижевський уклав договорів на постачання продуктів з відділом освіти Городенківської РДА на суму 4,2 млн грн. Тоді єдиним замовником продуктів у ФОП Чижевського за державні кошти був лише відділ освіти Городенківської РДА. У 2017 році Степан Чижевський забезпечив продуктами держустанови на 2,53 млн грн, з яких 2,35 млн грн. – закупівлі відділу освіти Городенківської РДА.
У січні цього ще одне замовлення на постачання продуктів харчування на суму 889 тис грн.
Від «Наших грошей»:
З 2015 року відділ освіти Городенківської РДА
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