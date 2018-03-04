В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине

заробитчане, клубника

Украинцы, которые легально работают за границей, могут засчитать свой страховой стаж, приобретенный за пределами страны, при оформлении пенсии в Украине.

Об этом в комментарии УНН сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

“Вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров, которые Украина уже имеет и нарабатывает с более чем 20 странами мира. В частности, есть такое соглашение с Польшей, с Испанией, с Португалией, обрабатывается и готовится к подписанию соглашение с Германией, с Грецией и Италией”, — рассказал Зарудный.

Как уточнил он, соглашением с Польшей предусмотрено, что когда в Польше или в Украине назначается пенсия по местному национальным законодательству, то учитывается и тот стаж, которые приобретен на территории других стран.

“Поэтому, если, например, наши заробитчане работали в Польше, но работали, официально, легально, у них есть подтверждение того, что они платили там налоги, социальные взносы, то этот период будет засчитан им при назначении пенсии в Украине. И так же, если они будут в Польше оформлять свою пенсию, им будет засчитан и тот период, когда они работали и платили взносы в Украине. То есть по Польше этот вопрос решен”, — пояснил Зарудный.

По его словам, по такому же принципу действуют и будут действовать соглашения с другими странами.

“То есть, в принципе, этот вопрос у нас урегулирован. Возможно, в предыдущие годы у нас не было такого наплыва людей и количество пенсионеров в отнощении которых применялись такие соглашения было небольшим. Сейчас мы видим, что будет большой рост. Недавно общались с польскими коллегами, чтобы наладить соответствующее информационное взаимодействие: обмен информацией в электронном виде по застрахованным лицам (нашим работникам, работающим в Польше и тем польским бизнесменам, которые работают в Украине)”, — добавил глава ПФУ.

Напомним, украинцам, которые работают в Евросоюзе нелегально, грозит штраф и депортация из страны с запретом на въезд в ЕС на срок от одного до пяти лет.


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