В "Нафтогазе" считают, что переплату за польский газ должен компенсировать "Газпром"
Поставки польского газа в экстренном режиме началось 2 марта в 6 утра.
НАК "Нафтогаз Украины" будет требовать компенсировать разницу между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым закупается газ в экстренном режиме. Об этом написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
"Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны", - написал Витренко.
"Разница между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована Газпромом", - добавил он.
По словам президента Порошенко, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс куб м.
В то же время, цены на спотовом рынке, по которым Украина пока покупает газ в Европе - от 250 до 500 долларов за 1 тыс куб м.
Напомним, ранее "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа. Поставка началось 2 марта в 6 утра через узел Германовице, соединяющий польскую и украинскую газотранспортные системы.
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Финансы
03.03.2018 13:08