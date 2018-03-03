НБУ: Купюру в 500 гривен подделывают чаще всего

На втором месте среди подделок - 100 гривен.

Наиболее популярной банкнотой для подделки мошенниками в 2017 году стала купюра в 500 гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает УНН.

"В основном это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты ", - сообщили в Нацбанке.

Согласно данным НБУ, купюру номиналом 200 гривен подделывают реже, чем купюры в 100 и 50 гривен. Среди изъятых из обращения банкнот 200-гривневые купюры составляют семь процентов, 50-гривневые - 13 процентов, 100-гривневые - 17 процентов.

"Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%", - добавили в НБУ.

В основном (81%) поддельные банкноты гривны изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.

Чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались в заведениях быстрого питания, супермаркетах и метрополитене. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через банкоматы с функцией приема наличных.

Как уточнили в Нацбанке, по итогам 2017 уровень подделки банкнот национальной валюты является относительно низким.

"Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составила 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро ", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее НБУ купил у банков $17 млн на фоне укрепления курса до 26,50 грн/долл.