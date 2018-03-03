Коболев показал сколько газа украинцы сэкономили за сутки

Больше всего "прикрутили" батареи в Кременчуге и Днепре.

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев показал, как откликнулись украинцы по просьбе "Нафтогаза" прикрутить батареи ради экономии, опубликовав на странице в Facebook данные об использовании газа по всей Украине.

"Украинцы - вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку", - написал Коболев.

Так, больше всего "прикрутили" батареи в Днепре и Кременчуге. Потребление газа в этих городах за сутки снизилось на 32 и 35 процентов соответственно.

Напомним, ранее Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газом. Он заявил, что вчера Украина сократила потребление газа на 25 млн кубометров. Это 14% общего объема потребления.