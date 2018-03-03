Топ-5 постачальників зерна «Укрспирту» в другому півріччі 2017 року
У другому півріччі 2017 року ДП «Укрспирт» уклало угод про закупівлю зерна на 1,07 млрд грн. Більше половини цієї суми, або 64% припало на п’ять постачальників.
Як і в першій половині 2017 року та раніше, найбільше замовлень отримало ТОВ «Агро Фонд» – на 501,58 млн грн.
Крім того, 53,38 млн грн. отримає ТОВ «Виробниче підприємство Фрейя».
Цією столичною фірмою зі статутним капіталом 375 грн. володіє та керує
ПП «Агропромислове підприємство «Агро-Дружба» Михайла Когута з Тернопільщини на чолі з Володимиром Куликом поставить сировини на 46,65 млн грн.
Нагадаємо, воно фігурувало у переліку контрагентів з ознаками фіктивності у звіті Держфінінспеції за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності «Укрспирту» за період із січня 2012 року по березень 2015 року. В ході цієї перевірки ДФІ виявила численні зловживання у спиртовій галузі, через які безпідставно витрачено кошти держпідприємств на суму понад 2,3 млрд грн.
Ще 46,65 млн грн. дісталися ТОВ «Грейт Велес» Данила Подашевського та Ольги Дробахи зі статутним капіталом 1 тис грн.
За даними
Подашевський також володіє ТОВ «Бізнес Агро Плюс» одноосібно та ТОВ «Ес Агро» разом з Оксаною Сен. Останній належать ТОВ «Агробіз» і ТОВ «Сєн», які раніше теж потрапляли у рейтинги найбільших постачальників зерна для «Укрспирту».
ПП «Вєлма» Віктора Мартинюка зі статутним капіталом 100 грн. отримало замовлень ще на 41,49 млн грн.
Із вересня 2017 року обов’язки директора «Укрспирту»
|Постачальник
|Товар
|Загальна вартість угод, млн грн.
|ТОВ «Агро Фонд»
|кукурудза, кукурудза пшениця
|501 582 500
|ТОВ «ВП Фрейя»
|кукурудза, пшениця
|53 375 500
|ПП «АП «Агро-Дружба»
|кукурудза
|46 650 000
|ТОВ «Грейт Велес»
|кукурудза
|41 730 000
|ПП «Вєлма»
|кукурудза
|41 492 500
|Усього:
|684 830 500
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