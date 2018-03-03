Пов’язана з Кредісовим фірма не змогла через суд відновити зведення житлової висотки, яка будується з порушеннями

Окружний адмінсуд Києва не задовольнив позов ПрАТ «Схід-2», яке намагалося скасувати рішення Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у м. Києві про анулювання дозволу на виконання будівництва житлового комплексу на земельній ділянці площею 0,38 га на вул. Сормовській, 3 у Києві. Про це свідчить рішення суду від 8 лютого.

На початку 2013 року Департамент містобудування та архітектури КМДА надав «Схід-2» містобудівні умови та обмеження (МУО) на будівництво 20-поверхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та підземним паркінгом по вул. Сормовській, 3. Того ж року компанія отримала від Держархбудінспекції дозвіл на виконання будівельних робіт.

У червні 2017 року після звернення ініціативної групи Держархбудінспекція позапланово перевірила будівництво, замовником якого є «Схід-2», а генпідрядником ТОВ «Білдінг Плюс». Інспектор ДАБІ виявив низку порушень законодавства. З’ясувалося, що порушені правила безпеки на будівництві. Крім того, згідно з Генпланом на ділянці можна будувати не вище 8 поверху (середньо-поверхова забудова), а спроектований будинок відноситься до висотного будівництва (20 поверхів). Тобто проектна документація розроблена не у відповідності до містобудівних умов та обмежень.

ДАБІ видала припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт до усунення порушень. Зокрема, зазначалося, що необхідно привести проектну документацію у відповідність до МУО в частині висотності. Представник «Схід-2» відмовився отримувати припис, тому документ відправили поштою. Такий же припис отримав і генпідрядник «Білдінг Плюс», якого за порушення ДАБІ ще й оштрафувала на 106 тис грн.

В подальшому Держархбудінспекція намагалася зустрітися з представниками «Схід-2», ТОВ «Білдінг Плюс» та проектувальника ТОВ «Авілоно», щоб ті надали відповідний пакет документів. Втім фірми проігнорували ініціативу ДАБІ.

У вересні відбулася наступна позапланова перевірка об’єкта на Сормовській, 3. З’ясувалося, що забудовник порушення не усунув, а будівництво продовжується. В результаті, 15 вересня Держархбудінспекція анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт. Крім того, «Схід-2» було визнано винним у вчиненні правопорушення у сфері містобудівної діяльності і на нього було накладено 84 тис грн. штрафу.

«Схід-2» доводив, що не отримував припис про зупинення будівництва поштою. Втім суд відхилив цей аргумент, оскільки відповідач надав копії супровідного листа та рекомендованого повідомлення про вручення. Суд також відхилив доводи замовника будівництва щодо допущення Держархбудінспекцією порушення строку проведення перевірок та відносно нібито недотримання ДАБІ вимог до форми акта перевірки. В результаті, суд позов не задовольнив.

Як повідомляли «Наші гроші», торік Департамент ДАБІ у місті Києві не виявив серйозних порушень в результаті перевірки законності видачі ключового документу – містобудівних умов та обмежень забудови ділянки на вул. Сормовській 3, які отримало «Схід-2». Тобто архбудконтролери не помітили, що будівництво 20-поверхівки заплановане там, де неможна будувати вище 8 поверху.

ПрАТ «Схід-2» пов’язаний з оточенням В’ячеслава Кредісова. Після першого Майдану у 2005-2006 рр. Кредісов був заступником міністра оборони, відповідав за землю та нерухомість.

Кредісов був помічником заступника голови фракції БПП в Верховній Раді Анатолія Матвієнка – земляка і давнього друга президента Петра Порошенка. Матвієнко є також дядьком нардепа від БПП Сергія Березенка, який до депутатства (до 2015 року) очолював Державне управління справами.

Засновником ТОВ «Білдинг плюс» є В’ячеслав Кредісов разом з Іриною Колихан.