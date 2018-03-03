Метрополітен готується залучити «прокладку» до будівництва метро на «Виноградар» за 6 мільярдів

КП «Київський метрополітен» у тендерній документації на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену прописало вимогу щодо внесення грошового забезпечення виконання договору на рівні 5% (понад 300 млн грн), при цьому дозволило подавати довідки про виконання аналогічних договорів субпідрядниками, а не безпосередніми учасниками тендеру.

Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

19 січня цього року КП «Київський метрополітен» оголосило про закупівлю робіт з І черги будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі. Роботи включають будівництво станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди», а також дільниці вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар». Очікувана вартість робіт становить 6,32 млрд грн.

Уже через тиждень після публікації тендерної документації метрополітеном, один з учасників поставив вимогу до замовника надати більш кваліфіковану пояснювальну записку та інші документи по проекту, на що отримав відповідь про те, що замовником готуються зміни та доповнення до ТД і вони будуть внесені найближчим часом.

1 березня у системі з’явилась скарга від імені ПАТ «Київметробуд», у якій компанія просить регулятора зобов’язати замовника усунути дискримінаційні умови тендерної документації.

У скарзі учасник відмічає, що вимога щодо грошового забезпечення виконання договору у розмірі 5% вартості контракту (більше 300 млн грн) суперечить принципу недискримінації учасників. Фактично дана вимога означає, що підрядник повинен вилучити цю суму з обігу перед початком виконання робіт і заблокувати її на строк виконання договору, що призведе до її знецінення. Участь у проекті за таких умов стане економічно недоцільною для будь-якого українського виробника, а сама вимога створює штучні перешкоди для участі у тендері.

Крім того, стверджує скаржник, такий розмір забезпечення не має економічного обґрунтування, оскільки замовник не несе ризиків втрати власних активів – проектом договору не передбачене надання підряднику будь-яких авансових платежів, фінансування робіт розпочнеться лише за наявності джерел фінансування, а розрахунок проводитиметься по мірі фактичного виконання робіт. Тож скаржник просить зменшити розмір забезпечення з 5% до 1% та змінити вид забезпечення виконання договору на банківську гарантію.

«В історії проведення тендерів на будівництво за рахунок бюджетних коштів Замовник вперше, не маючи економічної та фінансової необхідності у цьому, встановив настільки велике забезпечення виконання договору про закупівлю – понад 300 млн грн. Враховуючи, що умовами тендерної документації передбачена можливість учаснику на 100% забезпечити свою відповідність кваліфікаційним критеріям за рахунок відповідності цим критеріям залученого ним субпідрядника, переможцем торгів може бути будь-яка компанія, яка не має відповідного досвіду, але здатна сплатити 300 млн грн у якості забезпечення виконання договору. Є підозра, що така значна сума гарантує, що серед учасників торгів не буде інших компаній, окрім компанії, яка вже наперед визначена переможцем», – йдеться у скарзі.

Так, у 5 розділі тендерної документації прописані кваліфікаційні критерії до учасників, зокрема, про наявність у учасника або субпідрядника певного переліку машин та обладнання, однак, як відмітив скаржник, у технічній специфікації замовник не вказав ніякої інформації щодо запроектованої глибини залягання, технології проходки, діаметру перегінних тунелів тощо, а це не дає можливості визначити, чи дані види робіт можуть бути виконані тільки з залученням зазначеного обладнання та неможливістю залучення інших технічних засобів.

У пункті третьому цього ж розділу також міститься інформація про те, що учасник повинен надати довідку про виконання ним або субпідрядником аналогічного договору будівельного підряду на будівництво метрополітену. Тобто, потенційний переможець може не мати досвіду виконання схожих підрядів.

Додатком 2 до тендерної документації, відмітив скаржник, надана неповна Технічна специфікація – вона не містить детального опису робіт, що не дає можливості учасникам скласти реальну та об’єктивну цінову пропозицію. У подальшому скаржник повідомив, що з матеріалами проекту можна ознайомитись в інженерно-технічному відділі СП «Дирекція будівництва метрополітену».