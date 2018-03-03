«Енергоринок» роздав чехам і словакам 11 мільйонів на консультації щодо ринку електроенергії

ДП «Енергоринок» 8 лютого за результатами тендерів уклало чотири угоди про надання консультаційних послуг у 2018 році на загальну суму 10,89 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

Переможці змагались лише між собою, не знижуючи ціни під час аукціонів. Сума угод на 1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 11,00 млн грн.

Київському ТОВ «Юнікорн Сістемс УА» чеської фірми «Юнікорн Сістемс А.С.» Володимира Ковара дали 5,43 млн грн. за консультації щодо роботи оптового ринку електричної енергії.

Йдеться про аналіз кодексів, правил, договорів, методик, умов, інструкцій, алгоритмів, вимог, порядків, стандартів і механізмів, а також анкетування учасників ринку про їхню готовність до роботи на новому ринку електроенергії, планування навчальних заходів для них та громадськості тощо. Послуги надаватимуть Хануш Беран і Мілош Мойжиш.

Ще 3,48 млн грн. отримає Крістіан Такач (Kristian Takac), спеціаліст офісу Регулятора мережевих галузей Словаччини.

Йому замовили консультації щодо впровадження роздрібного ринку електроенергії, які теж передбачають аналіз документів, проведення анкетування і навчання. В тому числі технічне завдання передбачає 62 тис грн. на розробку дорожньої карти процесу unbundling – розділення компаній, що постачають і розподіляють електроенергію.

Інший словак Міхал Кабала (Michal Cabala) отримає 1,98 млн грн. за консультації щодо технічно-програмного забезпечення системного оператора та оператора ринку. Зокрема він допомагатиме готувати тендерну документацію на закупівлю і впровадження софту та інших товарів і послуг, необхідних для забезпечення роботи ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку та виконання функцій гарантованого покупця.