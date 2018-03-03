Прибирати сніг та ремонтувати каналізацію в Східниці буде сімейна фірма сільського голови

Комунальне підприємство Східницької сільської ради «Господарник» (Львівська обл.) 21 лютого уклало дві угоди на прибирання снігу та ремонт ливневої каналізації з ТОВ «Лікувально-реабілітаційний центр «Здоров’я» на загальну суму у 149,8 тис. грн.

Про це пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Ливневу каналізацію «ЛРЦ «Здоров’я» відремонтує в смт. Східниця на вулиці І.Франка за 79,97 тис грн, термін дії угоди до кінця 2018 року. А сніг прибиратиме за 69,79 тис. грн., угода розрахована також до кінця року.

Власницею «Лікувально-реабілітаційний центр «Здоров’я» є Мар’яна Піляк – дружина селищного голови Східниці Івана Піляка. Раніше власником підприємства був сам Іван Піляк, він же і керував фірмою.

Цього року це перші підряди фірми від комунального підприємства, що підпорядковується голові Східницької селищної ради. Минулого року ЛРЦ «Здоров’я», за даними «Прозорро», отримало сім підрядів на суму 260 тис. грн. Всі послуги пов’язані з прибиранням.

Мар’яна Піляк також володіє низкою нерухомого майна в селищі Східниця – земельні ділянки та будинки. Крім того, їй належить рекреаційний центр «Тустань», середня ціна номеру в якому становить 1500 грн за добу.