Украинский стартап делает 3D-модели для каталогов интернет-магазинов. Его заметили в Ernst & Young

От проекта в программе будет участвовать CEO Антон Потиха. До старта этого бизнеса он занимался проектами онлайн-выставки товаров Expoonline (проект на данный момент заморожен), скидочным сервисом «Купискидку» (основатель продал долю, проект работает до сих пор), сервисом доставки FYBES и т.д, пишут AIN.UA.

Проект ARbrowser работает над проблемой выбора товара в интернет-магазине. Покупатели таких магазинов хотят понимать размеры товара, которые не всегда очевидны на сайте: решение позволяет «примерить» товар вроде мебели, техники или люстры под свой интерьер. Стартап рассчитывает работать в b2b-сегменте, с интернет-магазинами, офлайн-магазинами техники, мебели, освещения и т.д. По словам Антона, проект начал работать в январе этого года, привлек инвестиции от украинского акселератора IoT Hub, сейчас у стартапа — 12 корпоративных клиентов.

«ARbrowser дает возможность загрузить 3D-модели товаров или с помощью сервиса создать новые, сервис помогает преобразовать их для отображения в AR, с создать каталог и демонстрировать покупателям товары в приложении», — так основатель описывает проект. Если у магазина нет своего приложения, можно создать его на платформе ARbrowser. Работает это так:

Стартап собирается зарабатывать на ежемесячной оплате за сервис — цена будет зависеть от количества товаров в AR. Минимальный пакет для бизнеса стоит $10/месяц, сюда входит размещение 5 товаров, если магазину нужно будет и приложение, то цена в месяц составит $110.

Программа EY Accelerating Entrepreneurs отбирает представителей быстрорастущих компаний со всего мира. Приветствуются проекты из сферы искусственного интеллекта, VR или AR. Финальная часть программы пройдет с 21 по 24 апреля 2018 года в Амстердаме.


Ольга Карпенко, AIN


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