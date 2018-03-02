"Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину

Процедура расторжения контракта - длительная, пояснили в роSSийском холдинге.

В ближайшее время транзит роSSийского газа через Украину продолжится, несмотря на решение "Газпрома" расторгнуть все контракты с "Нафтогазом", заявил РБК официальный представитель роSSийской компании Сергей Куприянов.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской "дочке" "Газпрома" "Газпром экспорте" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс. "Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", - сказал собеседник РБК

Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж. "В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", - говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не в курсе планов "Газпрома" прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с "Нафтогазом". "Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", - заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

Напомним, о решении немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта. Причиной этого стало решение Стокгольмского арбитража, который обязал роSSийскую компанию выплатить Украине $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Миллер заявил, что не согласен с решением арбитража, и обвинил его в попытке "решить проблемы Украины за наш счет".

1 марта "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам.