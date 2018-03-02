"Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину

Процедура расторжения контракта - длительная, пояснили в роSSийском холдинге.

"Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину
Сергей Куприянов
Фото: gazprom.com

В ближайшее время транзит роSSийского газа через Украину продолжится, несмотря на решение "Газпрома" расторгнуть все контракты с "Нафтогазом", заявил РБК официальный представитель роSSийской компании Сергей Куприянов.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской "дочке" "Газпрома" "Газпром экспорте" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс. "Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", - сказал собеседник РБК

Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж. "В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", - говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не в курсе планов "Газпрома" прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с "Нафтогазом". "Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", - заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

Напомним, о решении немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта. Причиной этого стало решение Стокгольмского арбитража, который обязал роSSийскую компанию выплатить Украине $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Миллер заявил, что не согласен с решением арбитража, и обвинил его в попытке "решить проблемы Украины за наш счет".

1 марта "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
Порошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градусПорошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градус
Блок рекламы


Похожие новости
У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка
Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда
З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонівЗ елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів
В Украину из-за границы за год перевели $2,38 миллиардаВ Украину из-за границы за год перевели $2,38 миллиарда
Торговые места на Бессарабском рынке в Киеве будут сдавать через ProzorroТорговые места на Бессарабском рынке в Киеве будут сдавать через Prozorro
Прокуратура програла дружині Піскуна 7 гектарів під Києвом через сплив строку давностіПрокуратура програла дружині Піскуна 7 гектарів під Києвом через сплив строку давності
Обленерго Сум, Чернігова і Франківська на третину ціни піднімуть на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифиОбленерго Сум, Чернігова і Франківська на третину ціни піднімуть на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифи
Разработчикам софта станет проще ввозить в Украину прототипы устройств для R&D
У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником
Представители МВФ приедут 12 февраля в УкраинуПредставители МВФ приедут 12 февраля в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости