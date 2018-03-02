СБУ нашла контрабандные книги на 1 млн грн в поезде из РоSSии

Печатная продукция переправлялась в обход пунктов таможенного контроля.

СБУ нашла контрабандные книги на 1 млн грн в поезде из РоSSии
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции из РоSSии.

Отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны заказчиков из Украины. Далее книги нелегально переправляли в Украину в пассажирских поездах РЖД. Потом продукция должна была попасть в Киев для продажи, сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза из РоSSии печатной продукции на сумму около 1 миллиона гривен.

В соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил.

Напомним, в конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из РоSSии и временно оккупированной территории. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие - нет, принимает Госкомтелерадио.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
Порошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градусПорошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градус
Блок рекламы


Похожие новости
"Горловка - это Москва": Терминалы "ДНР" привязаны к РоSSии - опубликованы доказательства"Горловка - это Москва": Терминалы "ДНР" привязаны к РоSSии - опубликованы доказательства
"Укрзализныця" начала продавать книги в поездах"Укрзализныця" начала продавать книги в поездах
Севастопольский завод Порошенко перевели в федеральную собственность РоSSииСевастопольский завод Порошенко перевели в федеральную собственность РоSSии
Внутренний долг РоSSии за год вырос на триллион рублейВнутренний долг РоSSии за год вырос на триллион рублей
«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии
Турция купила у РоSSии С-400 на $2,5 млрдТурция купила у РоSSии С-400 на $2,5 млрд
Siemens подписал крупный контракт в РоSSииSiemens подписал крупный контракт в РоSSии
В РоSSии зафиксировали рекордный обвал в промышленности
Последние новости
Подгружаем последние новости