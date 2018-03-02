СБУ нашла контрабандные книги на 1 млн грн в поезде из РоSSии
Печатная продукция переправлялась в обход пунктов таможенного контроля.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции из РоSSии.
Отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны заказчиков из Украины. Далее книги нелегально переправляли в Украину в пассажирских поездах РЖД. Потом продукция должна была попасть в Киев для продажи, сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза из РоSSии печатной продукции на сумму около 1 миллиона гривен.
В соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил.
Напомним, в конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из РоSSии и временно оккупированной территории. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие - нет, принимает Госкомтелерадио.
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