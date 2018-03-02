Находящийся под санкциями БМ Банк сдаст лицензию

Данный вопрос включен в повестку дня собрания акционеров 19 марта.

?Находящийся под санкциями БМ Банк сдаст лицензию
Фото: business.ua

Украинский БМ Банк, который находится под санкциями как принадлежащий роSSийскому государству, планирует прекратить банковскую деятельность без прекращения юридического лица.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет профильное издание "Финклуб".

Данный вопрос включен в повестку дня собрания акционеров финучреждения 19 марта. Акционеры также намерены утвердить план прекращения банковской деятельности БМ Банка.

Напомним, что 2 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продлить санкции против банков с роSSийским госкапиталом. Решение касается ПАО "Сбербанк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". Санкции предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.

В марте 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков", который предусматривает возможность прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.


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