"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
РоSSийский холдинг "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с Украиной о поставках и транзите голубого топлива.
Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает Час Пик.
По словам Миллера, Стокгольмский арбитраж, в котором роSSийский монополист проиграл, руководствовался двойными стандартами и принял ассиметричное решение по контрактам с украинским "Нафтогазом".
"Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.
Он также отметил, что "Газпром" против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. Поэтому "Газпром" принял решение начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже.
Ранее "Нафтогаз" выступил с просьбой к украинцам снизить температуру в котлах.
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02.03.2018 13:23