"Газпром" разрывает все контракты с Украиной

газпром

РоSSийский холдинг "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с Украиной о поставках и транзите голубого топлива.

Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает Час Пик.

По словам Миллера, Стокгольмский арбитраж, в котором роSSийский монополист проиграл, руководствовался двойными стандартами и принял ассиметричное решение по контрактам с украинским "Нафтогазом".

"Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.

Он также отметил, что "Газпром" против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. Поэтому "Газпром" принял решение начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже.

газпром

Ранее "Нафтогаз" выступил с просьбой к украинцам снизить температуру в котлах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
Порошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градусПорошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градус
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия остановит добычу газа на Одесском месторождении из-за суда с УкраинойРоSSия остановит добычу газа на Одесском месторождении из-за суда с Украиной
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - BloombergЕвропейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg
РоSSия заявила о росте торговли с УкраинойРоSSия заявила о росте торговли с Украиной
РоSSия рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд по долгу ЯнуковичаРоSSия рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд по долгу Януковича
Товарооборот между Украиной и Польшей за первый квартал вырос на 30%, - МИД ПольшиТоварооборот между Украиной и Польшей за первый квартал вырос на 30%, - МИД Польши
"Укргаздобыча" подписала контракты с китайцами на бурение 24 скважин"Укргаздобыча" подписала контракты с китайцами на бурение 24 скважин
Лондонский суд признал решение арбитража о выплате Украиной $144 млн "Татнефти"Лондонский суд признал решение арбитража о выплате Украиной $144 млн "Татнефти"
Сколько работают и отдыхают в Европе по сравнению с Украиной (исследование)Сколько работают и отдыхают в Европе по сравнению с Украиной (исследование)
Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 годаТекст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года
В Румынии на границе с Украиной впервые выявлена вспышка АЧСВ Румынии на границе с Украиной впервые выявлена вспышка АЧС
Последние новости
Подгружаем последние новости