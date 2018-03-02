Бутусов о просьбе "Нафтогаза" экономить: У Украины достаточно запасов газа на неделю, интрига совсем в другом

газ

Украина должна показать Европе, что именно РоSSия спровоцировала перебои с поставками газа в ЕС, снижение давления и нарушение условий договора.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов, комментируя просьбу "Нафтогаза" к украинцам снизить температуру котлов.

"На самом деле у Украины вполне достаточно запасов газа на неделю до потепления, интрига совсем в другом. Нам надо показать, что именно РоSSия спровоцировала перебои с поставками в Европу, снижение давления, нарушение условий договора.

Ранее "Газпром" всегда обвинял Украину в срыве поставок в Европу, и показывал, что именно Украина является нестабильным звеном, из-за которого надо строить "Северный поток", "Южный поток", и другие обходные пути. Они нас объективно переигрывали. И вот сейчас "Нафтогаз" реализовывает долгоиграющую стратегию - призыв ограничить потребление показывает, какие проблемы для всей Украины создает роSSийский шантаж и срыв контракта.

И это пример для всей Европы - если вы сейчас поддержите "Северный поток-2", если поможете Путину нанести ущерб украинской газотранспортной системе, то вы потеряете диверсификацию поставок, и потом может возникнуть ситуация, когда точно также "Газпром" начнет шантажировать вас. Ну и,разумеется, роSSийский шантаж здорово усиливает позиции Украины в европейских судах. Так что политику "Нафтогаза" в этом вопросе поддерживаю, это дальновидно", - написал Бутусов.

Напомним, что "Нафтогаз" включает жесткий режим экономии из-за действий проигравшего в Стокгольмском арбитраже "Газпрома".


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